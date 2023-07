https://fr.sputniknews.africa/20230722/tournee-de-wang-yi-en-afrique-pekin-affirme-ne-pas-simmiscer-dans-les-affaires-africaines-1060687563.html

Tournée de Wang Yi en Afrique: Pékin affirme ne pas s'immiscer dans les affaires africaines

Tournée de Wang Yi en Afrique: Pékin affirme ne pas s'immiscer dans les affaires africaines

En courte tournée en Afrique, le chef de la diplomatie chinoise s'est rendu en Éthiopie en vue de promouvoir la coopération bilatérale. Il a fait valoir... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T09:03+0200

2023-07-22T09:03+0200

2023-07-22T09:03+0200

international

éthiopie

chine

wang yi

coopération

abiy ahmed ali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101554/51/1015545103_0:0:2728:1535_1920x0_80_0_0_3a1770f1cf5eeca29b5987d9bb5c527c.jpg

Tout en maintenant sa coopération avec l'Afrique, la Chine ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures des autres pays et n'impose jamais de conditions politiques, a déclaré Wang Yi, directeur du bureau des affaires étrangères du Parti communiste chinois, en visite de travail en Éthiopie, relate l'agence Chine nouvelle.L'Éthiopie, pour sa part, adhère au principe d'une seule Chine, soutient la position de Pékin dans les affaires internationales, participe activement à la coopération dans le cadre de l'Initiative "Ceinture et Route" et est prête à travailler en étroite collaboration avec la Chine pour approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines, a affirmé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.M.Ahmed a qualifié la Chine de "grand pays ami fiable" de l'Éthiopie.Une amitié chérieM.Wang a lui aussi réitéré que la Chine chérissait "son amitié traditionnelle" avec l'Éthiopie, soutenait fermement la reconstruction et la reprise économique du pays. Pékin se dit prêt à exploiter davantage le potentiel de coopération bilatérale et "à l'aider à faire progresser l'industrialisation, à réaliser la modernisation de l'agriculture et à poursuivre un développement vert et à faible émission de carbone", selon le diplomate.La Chine souhaite jouer un rôle positif dans l'allègement de la pression de la dette sur l'Éthiopie, a-t-il ajouté.La visite de M.Wang en Afrique intervient alors que Pékin cherche à renforcer sa présence sur le continent. Il est le deuxième plus haut responsable chinois à effectuer une visite sur le continent en 2023. Il doit se rendre dans plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, où il participera à la 13e réunion des conseillers et des hauts représentants pour la sécurité nationale des BRICS, présidée actuellement par Pretoria.

éthiopie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, éthiopie, chine, wang yi, coopération, abiy ahmed ali