Le Pentagone révèle les vols d’armes livrées à Kiev

Des criminels, des combattants volontaires et des trafiquants d'armes en Ukraine ont volé des armes et du matériel fournis par l'Occident l'année dernière, avant qu'ils ne soient récupérés, rapporte CNN en se référant à un rapport de l'inspecteur général du ministère de la Défense.Selon ce rapport datant d’octobre dernier et portant sur la période de février à septembre 2022, le Bureau de la coopération en matière de défense de Kiev "n'a pas été en mesure d'effectuer [la surveillance de l'utilisation finale] requise de l'équipement militaire que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine au cours de l'exercice 2022".Le document fait état de trafiquants d’armes qui vendaient du matériel volé sur les lignes de front dans le sud de l'Ukraine. De même, des criminels ukrainiens se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires et ont volé pour 17.000 dollars de gilets pare-balles.En août 2022, les services de renseignement ukrainiens ont découvert un groupe de membres de bataillons volontaires qui avaient volé 60 fusils et près de 1.000 cartouches et les avaient stockés dans un entrepôt, "probablement pour les vendre sur le marché noir".Les hélicoptères plus faciles à surveillerL'inspecteur général du Pentagone indique dans le rapport que certains objets plus gros, comme les missiles et les hélicoptères, sont plus faciles à suivre grâce aux mécanismes de renseignement. Les petits objets, comme les appareils de vision nocturne, restent cependant difficiles à surveiller.Fin octobre, les États-Unis ont repris les inspections sur place des dépôts d'armes ukrainiens afin de mieux suivre la destination de l'équipement, signale CNN.La CIA s’attaque à la corruption en UkraineLe magazine américain Newsweek a révélé début juillet que la CIA s’était vue obligée de s’occuper de la lutte contre la corruption en Ukraine. Celle-ci accompagne les livraisons d’armes à Kiev.La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait précédemment déclaré que le département d’État américain devait se préoccupait d’une chose: comment les armes fournies à l’Ukraine se retrouvaient sur le marché noir et refaisait surface non seulement en Europe, mais aussi sur d’autres continents.

