Données mobiles: l’Afrique subsaharienne enregistrera une croissance folle du trafic d’ici 2028

21.07.2023

L’Afrique, terre d’avenir pour la téléphonie mobile. La région subsaharienne va connaître une croissance record du trafic de données mobiles à l’horizon 2028, selon une enquête du géant des télécommunications Ericsson. La zone affichera la plus forte augmentation mondiale, son trafic passant de 1,7 exaoctet en 2022 à 11,4 exaoctets en 2028, soit une croissance annuelle moyenne de 37%.L’Afrique subsaharienne pourra compter sur une population jeune et demandeuse. Les services bancaires et paiements mobiles porteront en partie cette croissance.Le fournisseur suédois précise que la migration vers la 4G se poursuit dans la région. Le réseau devrait devenir le principal contributeur, représentant plus de la moitié des abonnements en 2028. Le réseau 2G, plus ancien, reste aujourd’hui important dans les zones rurales, car il est lié à des téléphones portables basiques aux prix attractifs. Mais ces abonnements devraient chuter, pour ne plus représenter que 29% du marché en 2028.La 5G en forceMais la plus grosse croissance dans la région subsaharienne se fera du côté de la 5G, souligne encore Ericsson. Plus d’une dizaine de pays ont déjà lancé des réseaux 5G commerciaux dans la zone et plusieurs autres devraient suivre. Dans un précédent rapport, le géant suédois estimait déjà que le nombre d’abonnements à la 5G passerait de 7 millions en 2022 à 150 millions en 2028.Le taux d’adoption des smartphones en Afrique subsaharienne devrait par ailleurs atteindre 87% en 2030, rapportait une autre enquête de l’Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA).L’Internet par satellite a également fait incursion dans certains pays d’Afrique, porté par Starlink, l’offre d’Elon Musk. Plusieurs pays comme le Nigéria ou le Kenya s’y sont mis.

