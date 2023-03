En Afrique subsaharienne, le taux d’adoption de smartphones atteindrait 87% en 2030

https://fr.sputniknews.africa/20230305/en-afrique-subsaharienne-le-taux-dadoption-de-smartphones-atteindrait-87-en-2030-1058108068.html

En Afrique subsaharienne, le taux d’adoption des smartphonesatteindrait les 87% en 2030, contre 51% en 2022, d’après le rapport The Mobile Economy 2023 publié fin février par l’Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA).Cette tendance s’explique aussi par une forte proportion des jeunes dans la population de ces régions, selon GSMA.La plupart des nouveaux utilisateurs de téléphones mobiles sont en effet des natifs du numérique. Ceux-ci utilisent leurs appareils pour de multiples activités autres que les appels vocaux et les SMS traditionnels, précise le rapport.Près d’une dizaine de milliards dans le monde d’ici 2030?À l’échelle mondiale, le nombre total de connexions mobiles s’élèverait à 9 milliards d'ici à 2030, soit 92% du total des connexions totales, contre respectivement 6,4 milliards et 76% en 2022.Le rapport souligne notamment que le monde comptait 5,4 milliards d'abonnés uniques aux réseaux de téléphonie mobile fin 2022. Ce chiffre devrait atteindre 6,3 milliards en 2030.L’Afrique subsaharienne et l’Inde représenteraient près de la moitié des nouveaux abonnés dans le monde d’ici la fin de la décennie, étant donné que les autres marchés plus matures seront bientôt saturés.Le réseau 4G plus utilisé en Afrique subsaharienne d’ici 2023?Selon le rapport, la téléphonie de quatrième génération (4G) resterait le principal abonnement dans la région jusqu'en 2030, avec un taux d’environ 47% des abonnements mobiles, contre 22% en 2022.De son côté, la technologie 5G, peu utilisée en 2022 avec un taux de 1%, connaîtrait une hausse de popularité. Le nombre de ses utilisateurs pourrait augmenter jusqu’à 16% en 2030, fait remarquer le rapport.Il y aurait une nette diminution des réseaux 2G et 3G. La 2G, qui représentait 22% des abonnements en Afrique subsaharienne en 2022, devrait être remisée aux oubliettes avec la montée en puissance des réseaux 4G et 5G. Le taux d’utilisateurs de la deuxième génération devrait chuter jusqu’à 2% des abonnements à la fin de la décennie en cours. La 3G verrait sa part tomber de 55% en 2022 à 35% en 2030.

