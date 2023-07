https://fr.sputniknews.africa/20230721/congo-le-gouvernement-escompte-une-croissance-moyenne-de-42-en-2023-2024-1060679982.html

Congo: le gouvernement escompte une croissance moyenne de 4,2% en 2023-2024

2023-07-21T16:27+0200

Le ministère des Finances de la République du Congo a publié le 19 juillet son rapport sur les Perspectives de l’économie congolaise, avec une prévision de croissance sur la période 2023-2024.Selon ce dernier, ces évolutions résulteraient de la bonne tenue des secteurs pétroliers et hors pétrolier, qui afficheraient une croissance annuelle moyenne respectivement de 5,5% (4,4% en 2023 et 6,5% en 2024) et de 3,9% (3,9% en 2023 et 3,8% en 2024).Croissance par secteursLa croissance du secteur pétrolier serait due à de nouveaux forages sur les anciens champs, à l’entrée en exploitation du champ BOUATOU d’une capacité de 1,4 million de barils par an et à l’entretien des puits sur les champs matures pour limiter la baisse de la production.Hors pétrole, le secteur primaire passerait de 3,9% cette année à 6,4% en 2024 grâce au volet Agriculture, élevage, chasse et pêche qui connaîtrait une hausse moyenne de 5,8% en 2023-2024.Le secteur secondaire progresserait de 4,5% en moyenne, propulsé par Électricité, gaz et eau(6,2% en moyenne sur la période) et Bâtiments et travaux publics (6,7%).Le commerce, les restaurants et les hôtels passeraient de 3,9% en 2023 à 4% en 2024, portant le secteur tertiaire à une moyenne de 3% sur la même période.L’agence Ecofin rappelle que les prévisions de croissance du FMI pour la République du Congo sont légèrement en hausse sur la période étudiée avec 4,1% pour 2023 et 4,6% pour 2024.

