Locomotive économique: ce pays africain connaît une croissance proche de 10%

Locomotive économique: ce pays africain connaît une croissance proche de 10%

Le Rwanda affiche une augmentation de 9,2% de son PIB au premier trimestre 2023, selon l'Institut national de la statistique. Le pays attire également de... 20.06.2023, Sputnik Afrique

Le Rwanda continue sa course au développement. S’appuyant sur une stabilité politique retrouvée depuis le génocide de 1994, le pays voit sa croissance exploser depuis plusieurs années. Le produit intérieur brut (PIB) a même connu une augmentation de 9,2% au premier trimestre 2023, comparé à l’année précédente, selon l'Institut national de la statistique.Cette hausse de la croissance est notamment due au secteur des services. L’hôtellerie, la restauration, le commerce de gros et de détail tout comme les communications ont ainsi vu leurs activités augmenter. Le secteur tertiaire contribue au PIB à hauteur de 44%.Le tourisme est notamment porté par l’organisation d’événements d’ampleur internationale. La conférence WomenDeliver devrait encore attirer 6.000 participants en juillet, plus de 200.000 personnes en ligne. Le sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme sera aussi organisé à Kigali en novembre.Milliardaires et espérance de vieD’autres indicateurs ont montré ces derniers mois les progrès économiques réalisés par le Rwanda. Le pays attire par exemple de plus en plus de grandes fortunes. Plus de 1.000 millionnaires vivaient en 2022 son territoire, rapportait récemment le cabinet Henley&Partners. Soit une hausse de 72% en dix ans, la plus importante d’Afrique.L’espérance de vie a aussi explosé en l’espace de deux décennies, passant de 51,2 ans en 2002 à 69,6 ans en 2022, selon l'Institut national de la statistique. C’est neuf ans de plus que dans le reste de la région d’Afrique de l’Est.Le Rwanda possède par ailleurs l’économie à bas revenus la plus innovante d’Afrique, à en croire l’indice mondial de l'innovation.

