https://fr.sputniknews.africa/20230720/voici-les-pays-africains-qui-importent-le-plus-de-diesel-russe-par-mer-1060653387.html

Voici les pays africains qui importent le plus de diesel russe par mer

Voici les pays africains qui importent le plus de diesel russe par mer

Les exportations de carburant par mer ont rebondi après que les raffineries russes ont augmenté leur production suite à des travaux de maintenance, selon les... 20.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-20T11:10+0200

2023-07-20T11:10+0200

2023-07-20T11:24+0200

exportations

carburant

russie

sénégal

maroc

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/14/1060652915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dfdb474684dc51431cc1fdb92ff5d33.jpg

Les expéditions maritimes russes de diesel et de gasoil ont bondi de 11% au cours de la première quinzaine de juillet, la production ayant augmenté après la maintenance saisonnière dans les raffineries, ont révélé mardi les données de la plateforme Refinitiv Eikon.Les exportations se sont élevées à environ 1,9 million de tonnes au cours des 17 premiers jours du mois en cours, par rapport à la même période de juin.Parmi les acheteurs africains, les premiers pour l'achat de diesel et de gasoil en juillet sont le Sénégal et le Maroc, avec 75.000 tonnes et 66.000 tonnes respectivement. Les exportations vers le Togo et le Ghana ont en revanche chuté à seulement 37.000 tonnes et 30.000 tonnes.La Turquie et le Brésil sont devenus en fait les principales destinations des cargaisons de carburants russes, avec près de la moitié des approvisionnements, soit 631.000 tonnes et 300.000 tonnes respectivement, selon les données d'expédition.Des destinations non identifiéesEnviron 250.000 tonnes de carburants russes à destination inconnue ont en outre été suivies ce mois-ci lors de transferts de navire à navire près du port grec de Kalamata et près de Malte. Les observations montrent que la plupart des cargaisons identifiées comme inconnues se retrouveront en Turquie et dans les pays du Moyen-Orient, selon les commerçants.Les volumes de diesel russe destinés à Fujaïrah, centre commercial des Émirats arabes unis (EAU), sont restés inchangés par rapport à juin, totalisant 150.000 tonnes au 17 juillet, selon les données citées par la plateforme.250.000 tonnes supplémentaires de diesel et de gasoil chargées dans les ports russes depuis début juillet doivent encore confirmer leur destination.

russie

sénégal

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

exportations, carburant, russie, sénégal, maroc, économie