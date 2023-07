https://fr.sputniknews.africa/20230719/une-mine-ukrainienne-flottant-en-mer-noire-detruite-par-les-tirs-dun-ka-27-russe---video-1060628737.html

Une mine ukrainienne flottant en mer Noire détruite par les tirs d’un Ka-27 russe - vidéo

Les forces russes ont détruit une mine ukrainienne flottant dans la mer Noire, à 180 km du Bosphore. Selon la Défense, la tâche a été accomplie avec les... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Une mine ukrainienne se trouvant dans la mer Noire, à 180 km au nord-est du Bosphore, a été détruite par le navire Sergueï Kotov, a annoncé le 19 juillet le ministère russe de la Défense.Sur décision du commandant, un hélicoptère Ka-27 a décollé et a pulvérisé la mine avec des tirs de mitrailleuses.Les images de la destruction ont été relayées par l’instance.En mars 2022, le Service fédéral de sécurité (FSB) russe avait déjà signalé que la marine ukrainienne avait placé environ 420 mines d'ancrage aux abords des ports d'Odessa, Otchakov, Tchernomorsk et Yuzhny. Le service n'a pas exclu la possibilité de leur dérive dans le Bosphore et plus loin dans les mers du bassin méditerranéen, à cause du courant.

