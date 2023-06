https://fr.sputniknews.africa/20230611/moscou-rend-publique-la-video-de-lattaque-ukrainienne-repoussee-en-mer-noire-1059853749.html

Moscou rend publique la vidéo de l’attaque ukrainienne repoussée en mer Noire

La vidéo montrant la tentative d'attaque ukrainienne en mer Noire déjouée ce 11 juin a été rendue publique. La séquence montre les tirs russes et l'explosion... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié la vidéo montrant l’attaque échouée de bateaux sans pilotes ukrainiens ciblant un navire russe en mer Noire.Sur les images il est possible de voir comment l'un des drones s'approchant du navire est ciblé. Puis ont lieu des tirs à partir de mitraillettes AK-306M à six canons. La séquence montre également le moment de l'explosion d’un drone. Sur l’un d’eux, il est possible de repérer son nom "Chat et raton laveur".Une attaque pas unique en son genreLe navire russe Priazovié que les forces ukrainiennes ont tenté d’attaquer ce 11 juin est en service dans la Flotte de la mer Noire. Il assure la sécurité des pipelines Turkish Stream et Blue Stream dans la partie sud-est de la mer.Comme la Défense l’a précisé, tous les bateaux sans pilotes ont été détruits à 300 km au sud-est de la ville de Sébastopol. Aucune victime ni dégât sur le navire n’est à signaler.Ce n’est pas la première attaque ukrainienne en mer Noire. Fin mai, le navire Ivan Khurs de la flotte russe de la mer Noire a été ciblé par des drones. Les marins russes les ont détruits à 140 kilomètres au nord-est du Bosphore. Selon une source de Sputnik, des bateaux sans pilotes de fabrication occidentale ont été utilisés pour l'attaque.

