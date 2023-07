https://fr.sputniknews.africa/20230719/londres-etudierait-les-debris-de-chars-russes-dans-un-laboratoire-secret-1060647364.html

Londres étudierait les débris de chars russes dans un laboratoire secret

Le Royaume-Uni scrute les entrailles des chars russes dans un laboratoire militaire secret, d'après le chef d'état-major des armées britanniques, l'amiral Tony... 19.07.2023

Les militaires britanniques ramènent les débris de chars russes recueillis dans le Donbass au centre de recherche militaire de Porton Down, l’un des plus secrets du Royaume-Uni, a avoué au quotidien The Telegraph l’amiral Tony Radakin, chef d’état-major des armées britanniques.Le Royaume-Uni fait partie du groupe d’États qui échangent des informations sur le matériel militaire "potentiellement dangereux" en provenance de Russie et d’autres pays, a expliqué le chef d’état-major britannique.Porton Down est une zone gouvernementale de recherche militaire située près de Porton, au Royaume-Uni. Elle abrite le Defence Science and Technology Laboratory qui est l'un des établissements gouvernementaux les plus sensibles et secrets du pays en matière de recherche militaire.Le 16 juillet, le Président russe a aussi vanté les procédés de rétro-ingénierie qui permettent aux militaires russes d’étudier les équipements militaires saisis pour s’approprier certaines technologies ou apprendre les points faibles de ces armes. "S'il est possible de regarder à l'intérieur et de voir s'il y a quelque chose qui peut être utilisé dans notre pays, pourquoi pas", a-t-il estimé.

