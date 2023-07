La langue des signes officialisée dans ce pays d’Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230719/la-langue-des-signes-officialisee-dans-ce-pays-dafrique-1060643913.html

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a signé ce 19 juillet une loi donnant à la langue des signes un statut officiel. La cérémonie a été retransmise en direct par la chaîne de télévision locale SABC.Le 2 mai dernier, l'Assemblée nationale avait approuvé l'amendement de l'article 6 de la Constitution pour inclure la langue des signes sud-africaine (SASL) au nombre des langues officielles.La langue des signes sud-africaine est une langue indigène qui représente un élément important du patrimoine linguistique et culturel de l'Afrique du Sud, a déclaré le bureau du chef de l'État dans un communiqué. Elle possède ses propres structures grammaticales et son propre vocabulaire et est indépendante de toute autre langue. La SASL est utilisé par plus de 600.000 personnes à travers le pays.L'Afrique du Sud devient le quatrième pays d'Afrique à faire de la langue des signes une langue officielle de communication, après le Kenya, le Zimbabwe et l'Ouganda.

