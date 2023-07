https://fr.sputniknews.africa/20230719/deux-canons-automoteurs-russes-msta-s-balaient-un-obusier-polonais-krab-en-ukraine--video-1060632840.html

Deux canons automoteurs russes Msta-S balaient un obusier polonais Krab en Ukraine – vidéo

19.07.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs russes ont détruit un canon automoteur polonais Krab de l’armée ukrainienne sur l’axe de Krasny Liman.Une vidéo, publiée ce 19 juillet par le ministère russe de la Défense, montre les militaires en action. Les frappes ont été effectuées à l’aide d’obusiers automoteurs 2S19 Msta-S de calibre 152 mm.Les coordonnées de la cible ont été reçues grâce à un drone.Après être arrivés à la position de tir, les artilleurs se sont activés. Et le canon automoteur Krab, qui était camouflé dans une forêt, a été anéanti par une double salve.Des points fortifiés, des véhicules blindés légers et lourds de l’armée de Kiev sont visés régulièrement par les forces russes, selon un militaire. Il a précisé que les calculs devaient cibler en particulier les obusiers Krab et les systèmes d’artillerie M777 américains.Près de 26.000 soldats ennemis tuésDepuis le début de la contre-offensive de Kiev le 4 juin, l’armée russe a éliminé 1.244 blindés ennemis, dont des chars Léopard, AMX et des véhicules de combat Bradley, a précisé la Défense russe le 11 juillet.Au total, 3.000 unités d’armement ont été détruites. Quant aux pertes humaines, elles se chiffrent à 26.000 militaires.D’après le ministre russe de la Défense, l’ennemi n’a atteint son objectif sur aucun des axes.

