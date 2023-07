https://fr.sputniknews.africa/20230718/le-plus-gros-iceberg-du-monde-sest-reveille-dans-locean-austral-apres-30-ans-de-sommeil-1060621570.html

Le plus gros iceberg du monde "s’est réveillé" dans l’océan Austral après 30 ans de "sommeil"

L’iceberg A23a, deux fois plus grand que la ville égyptienne d’Alexandrie, a commencé à évoluer en mer de Weddell, le long des côtes de l’Antarctique. Il se déplace à une vitesse de plus de 150 kilomètres par mois, a annoncé l’Institut russe de l’Arctique et de l’Antarctique (AANII) établi à Saint-Pétersbourg.Les spécialistes de l’Institut qui suivent son trajet, ont fait savoir que la superficie de l’iceberg était égale à près de 4.170 km2, ce qui en fait le plus gros iceberg du monde. Cette montagne de glace s’est détachée de la banquise en Antarctique il y a 40 ans, précisément en septembre 1986.Le A23a est l’un des trois blocs de glace géants qui se sont formés lorsqu’un fragment de la banquise s’est fracturé en 1986 au niveau de la barrière de Filchner-Ronne. L’un d’eux avait abrité une base scientifique saisonnière, Droujnaïa-1, à l’époque de l’URSS.Selon les données de l’AANII, jusqu’à 100.000 icebergs peuvent vagabonder dans l’océan Austral au cours de l’année. Les scientifiques de différents pays surveillent en permanence leurs trajets car ils peuvent représenter un danger pour les navires commerciaux et de pêche. Ces glaçons font également l’objet d’un intérêt scientifique du point de vue de leur impact sur l’environnement.

