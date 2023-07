https://fr.sputniknews.africa/20230718/ces-deux-pays-africains-dans-le-top-53-des-meilleurs-endroits-pour-vivre-en-2023-1060612949.html

Deux pays du continent africain se trouvent dans le classement des 53 meilleurs endroits où vivre, baptisé Expat Insider 2023.Cette liste a été rédigée par InterNations, l'une des plus grandes communautés en ligne pour les expatriés. Elle est basée sur les opinions de 12.000 personnes représentant 177 nationalités et résidant dans 181 pays ou territoires.Ainsi, le Kenya a été placé à la 18e position et l’Afrique du Sud à la 48e.Le Mexique remporte la palme pour la deuxième année consécutive, suivi par l’Espagne. Enfin, Panama clôture le top 3.Voici les 10 endroits les mieux notés par les expatriés en 2023 d’après InterNations:Le Koweït arrive à la 53e position.Pour dresser ce classement, InterNations a analysé des facteurs tels que la qualité de vie, la facilité d’installation, le travail à l’étranger et les finances personnelles.Les destinations les plus attractives pour le travailDans un classement rédigé en juin par Resume.io, les villes africaines du Cap, de Marrakech et de Nairobi ont été choisies comme les plus attractives pour le travail à distance. Elles ont été suivies par plusieurs agglomérations égyptiennes et Agadir, au Maroc. Les capitales sénégalaise et algérienne occupent aussi des places dans le top 10.

