Accord céréalier: la Maison-Blanche doit "arrêter de rouler le reste du monde dans la farine"

Les États-Unis ont transformé l'accord céréalier, qui était en premier lieu une initiative humanitaire, en un projet commercial visant à enrichir les... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Les corporations occidentales agricoles, sous la houlette de Washington, ont tiré beaucoup de profits de l’accord céréalier, pourtant censé être une initiative humanitaire, a dénoncé Anatoli Antonov, l’ambassadeur russe aux États-Unis.Le diplomate s’est interrogé, d’une manière "rhétorique", sur ce que les États-Unis eux-mêmes avaient fait pour assurer la mise en œuvre effective des accords d'Istanbul.Dans ce contexte, la décision de la Russie "de ne pas renouveler sa participation dans l'accord céréalier est tout à fait adaptée aux réalités actuelles", a-t-il conclu. Le diplomate russe a demandé la Maison-Blanche d’"arrêter de rouler le reste du monde dans la farine".Moscou sera prêt à reprendre l’accord "seulement lorsque, non pas en paroles, mais en actes, nous serons convaincus de l’efficacité et du bon fonctionnement des accords globaux d’Istanbul".Retrait de l’accordDepuis la signature de l’initiative quadripartite fin juillet 2022, Moscou pointe les entraves quant à la réalisation du volet russe de l’accord censé faciliter le commerce des engrais et des produits agricoles russes. Le 17 juillet, la Russie a décidé de ne pas renouveler sa participation.Les États-Unis ont qualifié cette décision d’"irresponsable" et ont appelé Moscou à "revenir immédiatement", a déclaré le 17 juillet John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche.Selon le Kremlin, l’accord céréalier serait de nouveau opérationnel lorsque le volet russe sera mis en œuvre.

