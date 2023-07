https://fr.sputniknews.africa/20230717/un-village-egyptien-touche-par-une-maladie-dorigine-inconnue-1060589941.html

Un village égyptien touché par une maladie d’origine inconnue

Un village égyptien touché par une maladie d’origine inconnue

Environ 200 habitants d’un village dans le sud de l’Égypte ont été infectés par une maladie qui entraîne une forte fièvre, de la diarrhée et des vomissements... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs habitants du village d’Al-Aleqat (gouvernorat de Quena), dans le sud de l’Égypte, ont été touchés par une maladie, dont les origines restent inconnues.Environ 250 personnes ont été infectées, relate la chaîne MBC Masr. Parmi les symptômes apparaissent une forte fièvre, atteignant 40 degrés Celsius, de la diarrhée et des vomissements, ainsi que des courbatures.Selon un habitant, interrogé par Cairo24, la maladie est apparue dans le village depuis avril dernier, pourtant le nombre d’infectés n’était pas élevé. Les chiffres ont commencé à grimper au cours des derniers jours, chaque maison compte actuellement plus d'une personne infectée, selon ce témoignage.Des équipes médicales sur placeLe 16 juillet, le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir mobilisé une équipe de thérapeutes et d’épidémiologistes pour faire le point sur la situation.Les spécialistes prélèvent des échantillons de sang de personnes malades et de l'eau potable, selon Raji Tawadros, responsable du ministère relayé par Cairo24. Un contrôle antimoustique a été effectué, les insectes étant considérés comme une raison éventuelle de l’apparition des cas.Symptômes passagersLes symptômes dont souffrent ces habitants d'al-Aleqat ne présentent pas un schéma uniforme, sont tous légers à modérés et durent de trois à cinq jours, a fait savoir le ministère de la Santé. Pour ces cas, les patients ne nécessitent pas d'hospitalisation.De plus, ces symptômes sont "communs à de nombreuses maladies" telles que la grippe ou la gastro-entérite, qui peuvent se propager en même temps que des températures élevées, selon le ministère.

