Le Congo-Brazzaville s'alarme au sujet de la montée des cas de shigellose

Selon le ministère de la Santé, à la date du 13 juillet, 1.200 cas de shigellose ont été notifiés à Dolisie, troisième ville congolaise, avec cinq décès... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement de la République du Congo a pris "toutes les dispositions nécessaires" face à une "urgence sanitaire" liée à la montée de cas de shigellose dans le pays, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué cité le 15 juillet par des médias.Selon le communiqué, à la date du 13 juillet, 1.200 cas de shigellose ont été notifiés par les formations sanitaires de la ville de Dolisie, troisième ville congolaise et chef-lieu du département du Niari, avec cinq décès déplorés et un taux de létalité de 0,42%.Par ailleurs, six cas, dont un décès, ont été rapportés dans le département de Pointe-Noire, où se trouve la capitale économique du pays, d'après le communiqué, précisant qu'un cas a été notifié à Brazzaville, capitale du pays.Le gouvernement congolais "est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre à cette urgence sanitaire et exhorte la population congolaise à recourir aux services de santé les plus proches, devant tout cas suspect", indique le même texte.La shigellose, dite maladie des mains sales, dont les causes restent à préciser, a pour symptômes la fièvre (entre 39 et 40), céphalée, douleurs abdominales, vomissements et asthénie physique.

