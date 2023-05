https://fr.sputniknews.africa/20230512/une-maladie-mysterieuse-ravage-une-communaute-kenyane-1059212532.html

Une maladie "mystérieuse" ravage une communauté kényane

Une maladie "mystérieuse" a ravagé Kagi, une communauté du comté de Marsabit, dans le nord du Kenya, tuant neuf personnes et en laissant plus de 80 autres gravement malades, selon les autorités locales.Moses Galoro, gouverneur de la région, a appelé à une intervention immédiate pour contenir l'épidémie et prévenir davantage de décès. Il a déclaré que six des personnes décédées étaient des adultes et trois étaient des enfants âgés de un à trois ans.La maladie, signalée pour la première fois il y a deux semaines, est soupçonnée d'être une forme de "paludisme violent", selon les examens préliminaires menés par des responsables de la santé. Les symptômes signalés comprennent une maladie pseudo-grippale, des yeux jaunes, des maux de tête sévères et une rate enflée, une victime présentant des signes similaires à Kalazar, un type de leishmaniose viscérale.Une espèce de moustique envahissante a été découverte dans les régions de Laisamis et Saku du comté de Marsabit par l'Institut de recherche médicale du Kenya deux mois avant cette épidémie.Le département de la santé du comté de Marsabit a déclaré jeudi qu'il "travaillait en étroite collaboration avec les autres agences de santé et que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour identifier, contenir et gérer l'épidémie".

