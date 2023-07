https://fr.sputniknews.africa/20230717/des-emails-militaires-americains-auraient-ete-envoyes-par-erreur-au-mali-1060593966.html

Des emails militaires américains auraient été envoyés par erreur au Mali

Une lettre i qui manque à une adresse email, et plus d’une centaine de milliers de courriels destinés aux militaires américains ont été envoyés aux serveurs... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Depuis janvier, environ 117.000 emails rédigés par des militaires américains ont été envoyés à des serveurs au Mali, écrit le Financial Times. En cause: une faute de frappe. Dans la ligne d’adresse, l’expéditeur peut taper .ml, identificateur du Mali, au lieu de .mil, utilisé par les structures militaires américaines.Le problème a été repéré par Johannes Zuurbier, chef de l'entreprise Mali Dili spécialisée dans la gestion du domaine national du Mali sur Internet. Depuis janvier, il collecte des courriels expédiés au Mali par erreur.Données sensiblesComme le relate le Financial Times, une grande partie du flux constitue du spam et aucun n'est marqué comme classé. Mais certains messages contiennent des données sensibles sur le personnel militaire américain en service, les sous-traitants et leurs familles. Il s’agit, par exemple, de radiographies, de données médicales, d’informations sur des documents d'identité, de listes d'équipage de navires, de listes du personnel dans les bases, de cartes d’installations, de photos de bases, de rapports d'inspection navale, de contrats ou encore de plaintes pénales contre le personnel.L’un de ces courriels, consultés par le média, comprenait l'itinéraire de voyage du général James McConville, chef d'état-major de l'armée américaine, et de sa délégation alors qu'ils se préparaient pour un voyage en Indonésie plus tôt cette année.Le Pentagone prend le problème au sérieuxCe flux d’emails mal dirigés constitue "un risque réel" et peut être exploité "par les adversaires des États-Unis", a écrit Johannes Zuurbier aux autorités américaines, selon le Financial Times.Le Pentagone "est conscient de ce problème et prend au sérieux toutes les divulgations non autorisées" d'informations sur la sécurité, a réagi son porte-parole, interrogé par le quotidien. Les emails envoyés directement du domaine .mil aux adresses maliennes sont bloqués avant qu'ils ne quittent le domaine .mil et l'expéditeur est informé qu'il doit valider les adresses email des destinataires prévus, assure le Pentagone.

