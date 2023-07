https://fr.sputniknews.africa/20230706/geopolitologue-malien-la-minusma-a-ete-la-mission-multidimensionnelle-pour-la-destabilisation-1060374454.html

Géopolitologue malien: "La Minusma a été la Mission multidimensionnelle pour la déstabilisation"

Géopolitologue malien: "La Minusma a été la Mission multidimensionnelle pour la déstabilisation"

"Le ministre de la Défense a raison de qualifier la présence sur le territoire du Mali de toutes ces forces militaires étrangères, la Minusma, Barkhane et...

Géopolitologue malien: «La Minusma a été la Mission multidimensionnelle pour la déstabilisation» «Le ministre de la Défense a raison de qualifier la présence sur le territoire du Mali de toutes ces forces militaires étrangères, la Minusma, Barkhane et Takuba confondues, d’embouteillages sécuritaires. Autrement dit, elles créaient plus de problèmes qu’elles n’en résolvaient», affirme à L’Afrique en marche le géopolitologue malien Adama Diabaté.

"Avant que ce soit une décision des autorités du pays, ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont exigé le départ de la Minusma", rappelle à Radio Sputnik Afrique le géopolitologue malien Adama Diabaté, interrogé sur la fin du mandat de cette Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. Il souligne qu’elle "n’a été d’aucune aide aux forces armées maliennes pour défaire les réseaux aussi bien terroristes que sécessionnistes. Bien au contraire! Cette mission, tout comme les forces françaises de l’Opération Barkhane ou les unités européennes de la Task Force Takuba, ont contribué à alimenter et à protéger les mouvements terroristes et le gouvernement malien a des dizaines de preuves tangibles qui prouvent de manière irréfutable cette accusation".Dans le même sens, M.Diabaté estime que "le ministre malien de la Défense a entièrement raison de qualifier la présence sur le territoire national de toutes ces forces militaires étrangères, Minusma, Barkhane et Takuba confondues, d’embouteillages sécuritaires, autrement dit des forces qui créent beaucoup plus de problèmes qu’elles n’en résolvent".Alors que des statistiques affirment que les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud) ont dépassé le G7 en PIB pour l’année 2022, l’interlocuteur de L’Afrique en marche estime que "ces pays sont attendus et scrutés dans tous les secteurs et les espaces où les Occidentaux ont failli en Afrique. À eux, mais aussi aux Africains eux-mêmes, de changer la donne, créant une nouvelle base de coopération à même de développer leurs pays, dans tous les domaines y compris sécuritaire et militaire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

