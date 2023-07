https://fr.sputniknews.africa/20230716/un-autre-pays-africain-autorise-la-culture-du-cannabis-medical-et-industriel-1060569814.html

Un autre pays africain autorise la culture du cannabis médical et industriel

Le Parlement ghanéen a légalisé la production de cannabis à des fins médicinales et commerciales.

La fabrication de médicaments et de produits comme le charbon, le béton, ou les textiles à partir de la plante de cannabis sera dorénavant autorisée au Ghana.Le Parlement du pays a adopté cette semaine une loi qui donne le feu vert à l’utilisation du cannabis, soit du chanvre cultivé, à des fins médicales et industrielles.L’adoption de la loi permettra aux entreprises d’obtenir des licences pour cultiver cette plante qui ne contient pas plus de 0,3% de tétrahydrocannabinol (THC), composant psychoactif, sur une base en poids sec, relate Bloomberg.La production de chanvre agricole pourrait favoriser l’essor économique du pays. "La commercialisation de cannabis offre de nouvelles perspectives. Elle va permettre la création de milliers d'emplois directs et indirects", avance auprès de RFI Nana Kwaku Agyemang, président de l'ONG Hempire Association of Ghana, qui milite depuis des années pour la légalisation du cannabis.Le Ghana n’est pas le premier pays africain à légaliser l’usage du cannabis à des fins médicales et industrielles. Le Lesotho l’a autorisé en 2017, le Zimbabwe a fait de même en 2018. L’Afrique du Sud a ouvert en 2022 la première officine de vente de cannabis.

