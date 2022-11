https://fr.sputniknews.africa/20221107/je-ne-fais-rien-a-part-la-mendicite-et-la-drogue-temoignages-glacants-daccros-ivoiriens-1056747768.html

"Je ne fais rien à part la mendicité et la drogue": plongée dans un fumoir d’Abidjan

Véritable fléau en Côte d’Ivoire, la consommation de drogue prend un tour angoissant, ruinant la vie et la santé des toxicomanes. Dans leur tentative... 07.11.2022, Sputnik Afrique

côte d'ivoire

drogue

cocaïne

consommation

afrique

afrique subsaharienne

À l’abri des regards, juste derrière une bâche à l’extrémité d’un mur dans une rue animée, sous un pont ou aux abords d’une voie de chemin de fer, ils se réunissent, encore et encore, pour s’adonner à cette habitude dangereuse. Baptisés fumoirs et typiques de la Côte d’Ivoire, ces endroits attirent, de jour comme de nuit, des milliers de consommateurs de cannabis, d’héroïne ou de crack. Il va sans dire qu'un tel mode de vie est lourd de conséquences.Cette consommatrice de cocaïne et de chanvre indien le sait de première main, les substances psychotropes ayant "totalement" détruit sa vie. "Depuis 20 ans, je consomme de la drogue. C’est une connaissance qui m’a entraînée là-dedans. C’est un ami. Il est mort suite à une maladie liée à la drogue", a-t-elle témoigné au micro de Sputnik sous couvert de l’anonymat.Epuisée, elle souhaite abandonner cette habitude, sans succès jusqu’à présent. Sa volonté ne suffit pas."Je n’arrive plus à dormir. Je ne fais rien de ma vie à part la mendicité et la drogue. Je mendie dans la rue et quand je gagne un peu d’argent, je vais au ghetto pour consommer", déplore-t-elle.L’histoire de l’autre interlocuteur de Sputnik est tout aussi glaçante. Il consomme de la drogue depuis 26 ans. C’est également un ami qui a bouleversé sa vie.Effet inverseD’après l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 12% des Ivoiriens âgés de 15 à 64 ans étaient consommateurs de drogue en 2016. Les fumoirs, dont le nombre avait explosé après la guerre civile de 2011, se comptent par milliers à travers le pays. Déterminées à mettre fin à cette "gangrène", les autorités ont commencé à fermer massivement ces endroits. Mais la mesure semble aller à l’encontre du but recherché.Une augmentation palpableLe fléau de la consommation touche toutes les catégories de personnes de tous les âges. "Les hommes, les femmes, les adultes, les jeunes. Les différents niveaux sociaux: les riches, les pauvres, les travailleurs, les sans-emplois, les élèves et étudiants se retrouvent dans les endroits qu’on appelle ghettos", précise Yahi Serge.D’après lui, ces derniers mois, l’augmentation des cas est palpable. "On avait fait un travail avec l’organisation Médecins du monde par rapport aux personnes qui consomment de la drogue à Abidjan. Le mois de mars, on avait recensé 6.460 personnes usant de drogue et aujourd'hui, nous sommes 7.600 consommateurs dans la zone d’Abidjan", a indiqué M.Serge.Quelles conséquences?Les effets sur la santé sont désastreux pour les consommateurs. Les accros ont un taux de prévalence du VIH "très élevé", beaucoup sont atteints de la tuberculose."La réinsertion est la meilleure solution"Yahi Serge a partagé sa vision quant à la réduction du nombre de consommateurs. Pour lui, il faut tout d’abord renforcer les capacités et former les membres des ONG qui luttent contre ce fléau pour une meilleure assistance et prise en charge des toxicomanes, dont il faut ensuite faciliter la réinsertion dans la société.

côte d'ivoire

afrique

afrique subsaharienne

