Au Pérou, des policiers se déguisent en Avengers pour une opération antidrogue

Spiderman, Captain America, Thor et Catwoman à la recherche de dealers dans la capitale du Pérou. Le scénario d’un prochain film mélangeant les univers de... 05.11.2022, Sputnik Afrique

Pas tout à fait. Ces quatre superhéros sont en effet des policiers qui ont décidé de profiter de la période d’Halloween pour mener un coup de filet à Lima.Selon un communiqué de la police, la brigade prétendait faire la promotion de la fête du 31 octobre, mais en réalité cherchait à s’infiltrer dans une habitation afin d'arrêter plusieurs trafiquants de drogue.Après avoir défoncé la porte et pénétré dans la maison, les fonctionnaires sous couverture ont réussi à interpeller trois hommes et une femme. Ces derniers ont été pris au dépourvu en voyant Spiderman et Captain America et n’ont pas eu le temps de réagir.De la cocaïne et de la marijuana ont été saisies sur place.Un véritable coup de maître pour ces superhéros péruviens!

