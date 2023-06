https://fr.sputniknews.africa/20230608/un-hub-de-production-de-fibres-bio-en-voie-de-creation-en-afrique-du-sud-1059805709.html

Un hub de production de fibres bio en voie de création en Afrique du Sud

Le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), établi à Pretoria, et la Corporation sud-africaine du développement industriel (Coega) ont... 08.06.2023, Sputnik Afrique

Un centre de recherche et de production de fibres naturelles et de leurs dérivés à haute valeur ajoutée sera mis en place en Afrique du Sud, selon un mémorandum de compréhension signé le 4 juin par le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) et la Coega Development Corporation (CDC).L’ensemble de cet espace est dédié à plusieurs secteurs d’activités et est divisé en 14 zones visant à créer un environnement favorable aux investisseurs aussi bien locaux qu’étrangers.L’accord conclu traceune feuille de route pour le développement d’un partenariat public-privé dans l’industrie des fibres bio en Afrique du Sud. Il devrait permettre aux industriels du pays d’apporter leur contribution au marché des fibres naturelles et réduire le déficit de cette matière à l’échelle mondiale.À la première étape, le projet devrait créer environ 6.000 emplois dans le secteur agricole sud-africain. Ensuite, le nombre des employés occupés dans l’industrie devrait atteindre 14.000 personnes.Pour lancer la production, il a été décidé de relocaliser une installation de transformation des fibres textiles appartenant au CSIR et établie actuellement sur le campus de l’université Nelson-Mandela, vers la zone industrielle Coega. Cette installation polyvalente est capable de transformer les fibres et fabriquer des composites non tissés, effectuer le décorticage des graines et le craquage d’huiles bio, y compris de chanvre et de lin qui servent de matière première pour la production des composites naturels.Le partenariat conclu rentre également dans le cadre de l’intention stratégique du gouvernement du pays de développer une future industrie de la culture de chanvre. L’initiative devrait créer 25.000 emplois au Cap-Oriental au cours des cinq prochaines années.

