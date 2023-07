https://fr.sputniknews.africa/20230716/pour-une-energie-nucleaire-propre-et-abordable-en-afrique-un-memorandum-signe-1060580795.html

Pour "une énergie nucléaire propre et abordable" en Afrique: un mémorandum signé

Les pays africains souhaitent assurer un développement durable de l’énergie nucléaire sur le continent. À cette fin, la Chambre africaine de l’énergie (AEC) établie à Johannesburg, a signé un mémorandum de compréhension avec l’Association nucléaire mondiale (ANM), une organisation accréditée auprès des Nations unies, a annoncé l’AEC sur son site internet officiel.Les parties vont notamment collaborer dans le cadre de la Semaine africaine de l’énergie (AEW) qui se déroulera au Cap du 16 au 20 octobre prochain. L’Association nucléaire mondiale sera l’un des participants majeurs de cet évènement, selon le communiqué.L’énergie nucléaire dans le paysage énergétique en AfriqueSelon l’AEC, le nucléaire civil peut donner une impulsion à la croissance et au développement durable du secteur énergétique du continent africain.L’Afrique du Sud possède actuellement deux réacteurs, qui contribuent à environ 5% de sa production d'électricité. Le gouvernement a fait preuve d’un fort engagement envers l’énergie nucléaire, avec des plans annoncés en 2019 pour construire 1 GW de capacité nucléaire supplémentaire d’ici 2030 et prolonger la durée de vie des centrales existantes, précise dans son communiqué la Chambre africaine de l’énergie.Toujours la même source, l’Égypte a, pour sa part, récemment entrepris des mesures importantes dans ce sens, commençant par la construction d’une centrale nucléaire à El Dabaa avec quatre grands réacteurs. L’installation vise à produire de l’électricité tout en offrant une importante capacité de dessalement.Entre temps, de nombreux pays africains, dont l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie, étudient une possible utilisation de l’énergie nucléaire dans le cadre de leurs stratégies pour répondre à une demande énergétique urgente.La Semaine africaine de l’énergie au CapComme pour les éditions précédentes de la Semaine africaine de l’énergie, le Cap sud-africain est de nouveau choisi pour accueillir ce plus important événement énergétique d’Afrique.La Semaine africaine de l’énergie réunira les leaders africains de l’énergie et les parties prenantes mondiales du 16 au 20 octobre, indique le site de l’organisation.

