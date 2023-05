https://fr.sputniknews.africa/20230530/la-russie-et-le-burundi-sappretent-a-finaliser-un-accord-sur-le-nucleaire-civil-1059597380.html

La Russie et le Burundi s’apprêtent à finaliser un accord sur le nucléaire civil

Le Burundi et la Russie se préparent à conclure un accord intergouvernemental dans le nucléaire civil, a fait savoir le ministre russe des Affaires étrangères... 30.05.2023, Sputnik Afrique

La préparation d'un accord intergouvernemental entre la Russie et le Burundi sur l'énergie nucléaire est "à son stade final", a indiqué le 30 mai Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.De plus "un mémorandum sur la formation du personnel pour l'énergie nucléaire du Burundi en Russie se trouve en dernière étape".Le ministre russe des Affaires étrangères s’est rendu le 30 mai Bujumbura, la plus grande ville burundaise, pour une visite de travail. Il s’est entretenu avec son homologue Albert Shingiro.Le Burundi, qui fait face à un énorme déficit énergétique, mise sur le nucléaire pour booster son économie. En mars, Albert Shingiro s’est rendu en Russie où un mémorandum d’entente a été signé avec Rosatom pour poursuivre les études sur les possibilités d’exploiter une centrale nucléaire.

