Le festival des baleines s’ouvre à Madagascar

2023-07-16T17:44+0200

2023-07-16T17:44+0200

2023-07-16T17:44+0200

Une grande fête des baleines s’est ouverte le 15 juillet sur l’île Sainte-Marie, également nommée Nosy Boraha, au large de la côte de Madagascar, a annoncé le ministère du Tourisme de Madagascar.Le festival qui durera jusqu’au 25 juillet, est surnommé "Zagnaharibe", "grand dieu" en traduction littérale, par les habitants locaux qui considèrent ces mammifères marins comme des divinités.En guise de cérémonie officielle, un grand carnaval a été organisé par l’Office du tourisme de Sainte-Marie et le ministère du Tourisme. Y ont assisté plusieurs membres du gouvernement ainsi que le Président Andry Rajoelina. Plusieurs événements culturels et touristiques sont au programme.La grande fête des baleines est un événement organisé en l’honneur du passage des baleines à bosse le long des côtes de l’île Sainte-Marie pendant une courte période entre juillet et septembre. Les touristes peuvent ainsi observer les sorties des baleines sur les eaux depuis des circuits spécialement organisés.Des spécialistes de la faune marine profitent également de ce séjour pour recenser et suivre les différentes populations des mammifères venant se reproduire dans le secteur nord-ouest de Madagascar.Après une rupture liée à la pandémie de Covid-2019, le 6e festival des baleines s’était tenu du 15 au 18 juillet 2021. Évènement à la fois culturel et touristique, il avait rassemblé non seulement la population locale mais les opérateurs touristiques et de nombreux vacanciers venant des quatre coins de la planète pour assister à cette fête nationale des Malgaches.Développer le tourisme pour redresser l’économieCette édition du festival s’est ouverte au lendemain de la remise à l’aérodrome Ravoraha de Sainte-Marie du certificat d’aéroport international, selon le ministère du Tourisme. La cérémonie s’était tenue le 14 juillet au soir, en présence du Président Rajoelina. Elle avait également marqué le début des travaux d'installation du balisage lumineux des pistes à Ravoraha.Depuis l’ouverture des frontières aériennes après la crise sanitaire, Madagascar mise sur le tourisme pour redresser son économie, car celui-ci est la principale source de devises étrangères. Ainsi le ministère du Tourisme table sur un million de voyageurs pour la période 2023-2028.De l’Antarctique vers l’océan IndienAprès 5.000 kilomètres de trajet en mer, les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) remontent de l’Antarctique pour rejoindre les eaux chaudes et peu profondes de ce recoin de l’océan Indien, où ils profitent d’une bonne condition marine pour s’accoupler et donner naissance aux baleineaux.L’océan Indien a toujours été un endroit privilégié d’observation de ces mammifères marins durant l’hiver austral, de juin à octobre, précisent les sites internet consacrés au tourisme à Madagascar. Cette espèce y migre pour mettre bas dans les eaux chaudes des Tropiques, non loin des côtes du Mozambique et de la Tanzanie, Madagascar, la Réunion, les Seychelles ou encore les Comores.

