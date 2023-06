https://fr.sputniknews.africa/20230701/ces-domaines-ou-la-russie-et-madagascar-pourraient-enrichir-leur-partenariat--1060263589.html

Ces domaines où la Russie et Madagascar pourraient enrichir leur partenariat

Les perspectives riches d’un partenariat multiforme s’ouvrent devant la Russie et Madagascar, a estimé la chargée d’affaires par intérim malgache dans une interview à Sputnik Afrique.Ce partenariat peut s’élargir également sur ces secteurs, a suggéré l’artiste malgache Christophe Jean Michel Rabearivelo, connu sous le nom de Fofa, qui participe à cette exposition."Moment de bouger"L’Afrique "veut se faire comprendre" dont "par l'art, par les relations artistiques, ou les expositions", souligne Fofa. Selon lui, "il y a beaucoup de gens ici qui veulent travailler avec les Africains" via ce type d’activités.De plus, il y a aussi le sommet Russie-Afrique qui s’approche: "des dirigeants africains viennent parce que c’est important".Quant à Madagascar, ce pays vit "toujours sous la protection française", suggère l’artiste pour lequel "c'est la triste réalité". Ce pays africain qui a célébré fin juin le 63e anniversaire de son indépendance, manque quand même de "souveraineté", selon lui.Unité culturelleL'exposition "Russie-Afrique: Unité culturelle" présente plus de 70 œuvres d'art réalisées par des artistes du Ghana, du Bénin, d'Éthiopie, d'Ouganda, de Madagascar, du Nigeria et d'Angola, ainsi que par un sculpteur du Burkina Faso.La participation à cette exposition d’un artiste malgache représente "une fierté pour notre pays", précise la chargée d’affaire. D’ailleurs, il est aussi Russe, ce qui "renforce encore d'autant plus notre relation avec la Russie".

