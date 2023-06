Madagascar célèbre les 63 ans de son indépendance

https://fr.sputniknews.africa/20230626/madagascar-celebre-les-63-ans-de-son-independance-1060174336.html

Il y a 63 ans, Madagascar a proclamé son indépendance après plusieurs décennies de joug colonial français. L’Union soviétique a toujours soutenu ce pays ami... 26.06.2023, Sputnik Afrique

Le 26 juin 1960 l’île est devenue indépendante de la France qui l’occupait depuis 1896.Une indépendance qui a coûté la vie à plus de 100.000 Malgaches, tués pendant leur tentative d’insurrection en 1947. Pourtant, Paris refuse jusqu’à présent de reconnaître ce massacre comme génocide.Ce lundi, le Président de la République de Madagascar a adressé ses voeux pour cette fête nationale à ses compatriotes en appelant à rassembler leurs forces "pour faire rayonner Madagascar".Liens amicaux avec la RussiePour cette occasion, le ministère russe des Affaires étrangères a salué Madagascar, avec qui la Russie entretient des liens amicaux depuis 1972, quand les relations diplomatiques entre Tananarive et Moscou ont été établies.La diplomatie russe a tenu à rappeler que l’Union soviétique avait toujours soutenu cette lutte pour la souveraineté et l’économie indépendante de l’État insulaire.

