La surpopulation des prisons de Madagascar est "extrême" et dépasse près de 1.000% dans certaines d'entre elles, a constaté le Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture, qui vient d'effectuer sa première visite sur l’île.Juan Pablo Vegas, qui dirigeait la délégation, a fait ressortir la nécessité d'"une action immédiate de la part des autorités malgaches". Les émissaires onusiens ont fait part de leur inquiétude face à la surpopulation dans les prisons."Des conditions inhumaines"La visite de sa délégation a eu lieu du 16 au 27 avril. Le sous-comité a inspecté 30 lieux de privation de liberté, dont des prisons, des établissements psychiatriques, des postes de police.Il a condamné "des conditions de détention cruelles, inhumaines et dégradantes, contraires aux normes du droit international".

À Madagascar, certaines prisons sont surpeuplées à 1.000%, alerte l'Onu

Lors de sa première visite de Madagascar, une délégation du Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture s'est inquiétée de la situation des détenus dans le pays. Les délégués ont jugé leur condition "contraire aux normes du droit international" et ont appelé le gouvernement à agir le plus vite possible pour y remédier.