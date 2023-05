https://fr.sputniknews.africa/20230520/famines-en-algerie-au-xixe-siecle-un-genocide-systemique-controle-par-letat-francais-1059366799.html

Famines en Algérie au XIXe siècle: un "génocide systémique" contrôlé "par l'État français"

En accusant la Russie d'avoir organisé un génocide contre les Ukrainiens dans les années 1930, Paris se livre à une dualité de critères, notent deux experts... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Le Sénat français a appelé cette semaine le gouvernement à reconnaître comme génocide l'Holodomor, la grande famine de 1932-1933 en Ukraine, dans le sud de la Russie et en Asie centrale qui a fait plusieurs millions de morts dans le contexte plus général des famines soviétiques de 1931-1933.La politique de deux poids, deux mesures appliquée par l'Occident concerne également les faits historiques, a indiqué à Sputnik Ahmed ben Yaghzar, professeur d'histoire contemporaine à l'université Djilali Bounaama à Khemis Miliana, en Algérie. Il accentue ou bien ignore tel ou tel fait en raison de ses objectifs politiques, selon lui.Selon lui, la France doit endosser la responsabilité d’une série de famines survenues en Afrique à l'époque coloniale française. Les autorités coloniales chassaient les paysans algériens de leurs terres fertiles, affirme l'expert.Combattre la dualité des critèresSamir Cherifi, président du comité aux affaires internationales et géopolitiques du Conseil scientifique du parti algérien Jil Jadid (Nouvelle génération), affirme également qu’il s'agit d'une politique de deux poids, deux mesures de l'Occident. Dans un entretien avec Sputnik, il a appelé à combattre ce phénomène.L'Occident mène une politique agressive et provocatrice à l'égard de plusieurs pays en vue de les contenir, les encercler et les déstabiliser. Cela concerne notamment les puissances comme la Russie et la Chine, selon lui. L'Occident tente de faire pression sur elles à l'aide de pays voisins et via des forces internes, estime-t-il.Selon M.Cherifi, l'Occident tente de faire pression sur la Russie et tous ceux qui s'opposent à la politique hostile occidentale en vue de redécouper les frontières via une politique coloniale, de contrôler leur économie et leurs ressources.L'ambassade russe à Paris a qualifié la résolution du Sénat sur l'Holodomor de provocation. Selon elle, de telles spéculations politiques ne font qu'encourager la politique ultranationaliste de Kiev qui tente de réécrire l'histoire.

