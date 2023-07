https://fr.sputniknews.africa/20230716/en-prenant-on-doit-toujours-donner-le-president-botswanais-sexprime-sur-laccord-avec-de-beers-1060573805.html

"En prenant, on doit toujours donner": le Président botswanais s’exprime sur l’accord avec De Beers

Le renouvellement de l’accord avec le diamantaire De Beers permettra au Botswana d’avoir plus de pierres précieuses et l'aidera à obtenir plus de 700 millions... 16.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-16T17:03+0200

afrique subsaharienne

botswana

diamants

Les conditions de l’accord renouvelé avec le diamantaire De Beers sont favorables au Botswana, a fait savoir le Président du pays.Plus de pierres précieuses seront désormais traitées au Botswana et les recettes fiscales devraient "augmenter verticalement", a-t-il développé.Le renouvellement de l’accord aidera le Botswana à obtenir 10 milliards de pula, soit 762 millions de dollars, de financement pour le développement. Cela aidera le pays africain à "diversifier l'économie et à améliorer la chaîne de valeur du diamant", contribuera à transmettre des compétences aux jeunes et créera des emplois, selon Mokgweetsi Masisi.L’accordLe renouvellement de l’accord a été rendu public le 30 juin. Selon ses termes, un nouveau contrat de 10 ans pour la production de diamants bruts au Botswana a été conclu et de nouvelles licences minières de 25 ans jusqu'en 2054 ont été octroyées à Debswana, l'unité De Beers qui représente généralement environ les deux tiers de la production annuelle du groupe.En vertu du nouvel accord, le négociant en diamants appartenant à l'État du Botswana obtiendra 30% de la production de Debswana. Cette part va bondir pour atteindre 50% vers la fin de la durée du contrat. Dans la précédente version de l’accord, cette part était de 25%.L’accord prévoit également que De Beers investisse 1 milliard de pulas (plus de 76 millions de dollars) à l'avance dans le fonds Diamonds for Development et contribue environ à 9 milliards de pulas (plus de 687 millions de dollars) de plus sur la durée du contrat.

