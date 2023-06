https://fr.sputniknews.africa/20230608/bientot-une-cloture-electrique-entre-la-namibie-et-le-botswana-pour-empecher-lentree-des-elephants-1059797898.html

Bientôt une clôture électrique entre la Namibie et le Botswana pour empêcher l’entrée des éléphants?

Bientôt une clôture électrique entre la Namibie et le Botswana pour empêcher l’entrée des éléphants?

Pour faire face à l’intrusion d’éléphants du Botswana, la Namibie envisage de renforcer sa frontière terrestre avec son voisin via des électrificateurs... 08.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-08T15:54+0200

2023-06-08T15:54+0200

2023-06-08T15:57+0200

afrique subsaharienne

namibie

botswana

éléphants

éleveurs

viande bovine

viande

fièvre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/04/1056719258_0:34:2048:1186_1920x0_80_0_0_4c30bee3ae3125c47d92f99f14f069d3.jpg

Depuis des mois, les éleveurs namibiens discutent de la possibilité de renforcer la frontière terrestre avec le Botswana. En cause, l’intrusion régulière d’éléphants, qui endommagent les pâturages et nuisent ainsi au secteur de l’élevage.La fédération d’éleveurs de Namibie, The Meat Board of Namibia, envisage d’acheter pour 900.000 dollars namibiens (environ 60.000 dollars US) de l’équipement contre les éléphants. Il s’agit d’électrificateurs et d’autres outils pour les clôtures électriques, selon le média local Namibian.Les autorités n’ont pas pour l’instant donné le feu vert à l’initiative. Le contrat entre le gouvernement et une entreprise de sécurité doit être confirmé.Autre point compliquant la situation, les éléphants peuvent être porteurs du virus de la fièvre aphteuse.L’élevage est un secteur crucial pour l’économie namibienne et représente 4,3% de son PIB. Le pays exporte environ 85% de viande, les premiers marchés étant l'Afrique du Sud, l'Union européenne, la Norvège, la Russie, la Chine et l'Angola, selon la Banque mondiale.

afrique subsaharienne

namibie

botswana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, namibie, botswana, éléphants, éleveurs, viande bovine, viande, fièvre