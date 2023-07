Une météorite a quitté la Terre avant de revenir s’écraser au Maroc

https://fr.sputniknews.africa/20230715/une-meteorite-a-quitte-la-terre-avant-de-revenir-secraser-au-maroc-1060550852.html

Une pierre qui a la bougeotte. Une météorite baptisée Northwest Africa 13188 a fait un aller-retour extraordinaire dans l’espace, selon une étude présentée à la conférence de géochimie Goldschmidt en France.L’objet, retrouvé au Maroc en 2018, a quitté l’attraction de la Terre, pour ensuite y revenir. Pesant 646 grammes, sa composition chimique s’approche de celle des minéraux volcaniques terrestres. Mais la roche contient aussi de hélium-3, du béryllium-10 et du néon-21, ce qui tendrait à prouver qu’elle a bien était exposé à des rayons cosmiques.Les scientifiques pensent donc que la roche est d’origine terrestre mais s’est envolée dans l’espace, avant de revenir s’écraser sur notre planète.Reste à savoir comment ce rocher a été expulsé vers d’autres cieux. L’hypothèse d’un lancement après une éruption volcanique doit être vérifiée. Les panaches volcaniques ne s’élèvent généralement pas au-dessus de 50 kilomètres, il semble donc improbable qu’une éruption puisse lancer un rocher dans l’espace.Un rocher terrestre sur la luneSi l’aller-retour d’une météorite vers la Terre constituerait un cas unique, des rochers terrestres ont cependant déjà été retrouvés sur d’autres astres. En 1971, la mission Apollo 14 avait ainsi découvert la plus ancienne roche terrestre de tous les temps… sur la Lune!L’objet vieux de 4 milliards d’années pourrait être un vestige de l’époque Hadéenne, la plus ancienne division des temps géologiques. Il pourrait avoir été envoyé dans l’espace suite à l’impact d’une comète ou d’un astéroïde, évènement qui aurait envoyé de la matière à travers l'atmosphère primitive de la Terre. La roche aurait ensuite trouvé son chemin vers la Lune, qui était trois fois plus proche de notre planète il y à 4 milliards d’années.

