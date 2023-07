https://fr.sputniknews.africa/20230714/totalement-lunaire-une-meteorite-blesse-une-femme-en-alsace-1060538960.html

Totalement lunaire: une météorite blesse une femme en Alsace

Une femme qui prenait le frais sur sa terrasse a été légèrement blessée par la chute d’une météorite, dans le Bas-Rhin. Un incident hautement improbable. 14.07.2023, Sputnik Afrique

Une malchance intersidérale. La chute d’une météorite a blessé une femme de Schirmeck dans le Bas-Rhin, rapporte les Dernières Nouvelles d'Alsace. L’objet est d’abord tombé sur un toit, puis a rebondi pour finir sa course sur la malheureuse victime, qui prenait un café sur sa terrasse en compagnie d’une amie.Interloquée par la forme du fragment rocheux, l’habitante l’a alors fait expertiser par un géologue. Verdict sans appel: il s’agit bien d’une météorite tombée du ciel. L’incident revêt un caractère exceptionnel, car il est très rare que des météorites frappent ainsi des humains dans leur chute.La météorite en elle-même pèse 50 grammes et n’a rien d’exceptionnel. Elle ne contient pas de métaux rares, précise encore le scientifique. De plus amples analyses doivent désormais être menées pour savoir d’où venait exactement l’objet.Dangereux caillouSi ce type d’accident reste donc rarissime, il existe cependant quelques cas documentés. En 2020, des scientifiques avaient ainsi mis la main sur des témoignages affirmant qu’un homme avait été tué par la chute d’une météorite en Irak, au XIXe siècle. Il aurait été victime d’une pluie de météorites, ayant touché la ville actuelle de Souleymaniehen 1888, selon des manuscrits en turc ottoman.Les collisions dans l’espace sont quant à elles plus fréquentes. En 2022, un vaisseau russe Soyouz MS-22 avait ainsi essuyé un impact sur l'enveloppe externe de son système de refroidissement. Le géant spatial Roscosmos avait publié des photos de la carcasse après le choc.En février 2013, un météore de 17 mètres de large avait également explosé dans la région russe de Tcheliabinsk. Son onde de choc avait fait exploser des milliers de fenêtres et endommagé le toit d’une usine, faisant plus de 1.500 blessés. Les fragments de météorites eux-mêmes étaient tombés au sol sans faire de dommage.

