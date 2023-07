https://fr.sputniknews.africa/20230715/elon-musk-condamne-lhypocrisie-de-washington-sur-les-armes-a-sous-munitions-pour-kiev-1060559382.html

Elon Musk condamne l’"hypocrisie" de Washington sur les armes à sous-munitions pour Kiev

Elon Musk condamne l’"hypocrisie" de Washington sur les armes à sous-munitions pour Kiev

Les États-Unis font preuve d’hypocrisie en envoyant des armes à sous-munitions à l’Ukraine, alors qu’ils ont depuis toujours condamné leur utilisation, a... 15.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-15T22:19+0200

2023-07-15T22:19+0200

2023-07-15T22:19+0200

international

bombe à sous-munitions

elon musk

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103421/58/1034215801_0:1296:2048:2448_1920x0_80_0_0_de9e5984396b77c9c98d56d7c5fc6594.jpg

Washington n’est plus à un paradoxe près. Alors que les États-Unis s’apprêtent à livrer des armes à sous-munitions à Kiev, Elon Musk a critiqué un double discours sur Twitter. Le milliardaire a rappelé que les Américains avaient toujours désapprouvé l’usage de ce type d’armes et se retrouvaient pourtant aujourd’hui à en fournir à l’Ukraine.Ce n’est pas la première sortie de l’homme d’affaires donne son avis sur le conflit en Ukraine. Il avait par exemple déjà condamné l’utilisation de ses satellites Starlink par les forces de Kiev ou s’était montré critique sur l’efficacité des chars Leopard dans la contre-offensive en cours.Des armes qui suscitent l’indignationDébut juillet, la Maison-Blanche avait annoncé la livraison d’armes à sous-munitions à Kiev. Un armement qui repose sur la dispersion d’un grand nombre de petites bombes à partir d’un missile ou d’un obus et qui reste très controversée. Plus d’une centaine de pays ont interdit l’utilisation et le stockage de telles armes en vertu de la Convention d’Oslo.De nombreuses ONG se sont indignées devant la décision américaine, soulignant le risque de telles armes pour les civils. Les bombes larguées n’explosent en effet pas forcément. Une fois tombées au sol, celles-ci peuvent disparaître sous terre, jouant de facto le rôle mines anti-personnel. Elles peuvent aussi être ramassées par des enfants, qui sont les premiers exposés aux blessures.Les alliés européens de Washington se sont quant à eux montrés très discrets sur ces livraisons. "Nous sommes convaincus que nos amis américains n’ont pas pris cette décision à la légère", a ainsi déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, qui s’est même permis de parler de "munitions appropriées".D’autres pays ont par contre élevé la voix, comme la Chine, qui a fustigé un "transfert irresponsable d’armes pouvant entraîner des problèmes humanitaires". Moscou a de son côté moqué les promesses de Kiev d’utiliser ces armes "avec prudence", y voyant surtout un aveu de faiblesse dans un contexte d’échec de la contre-offensive. La décision américaine vise à prolonger le conflit jusqu’au "dernier Ukrainien", a encore souligné la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, bombe à sous-munitions, elon musk, livraison d'armes à l'ukraine