https://fr.sputniknews.africa/20230714/sommet-de-lotan-sommet-de-la-mort-des-jeunes-russes-protestent-devant-les-ambassades-a-moscou-1060541769.html

"Sommet de l'Otan, sommet de la mort": des jeunes Russes protestent devant les ambassades à Moscou

"Sommet de l'Otan, sommet de la mort": des jeunes Russes protestent devant les ambassades à Moscou

Des centaines de membres de mouvements de jeunesse progouvernementaux russes ont manifesté devant les ambassades et consulats des pays de l'Otan à Moscou et... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T20:19+0200

2023-07-14T20:19+0200

2023-07-14T20:24+0200

russie

international

manifestation

otan

ukraine

moscou

saint-pétersbourg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060541865_52:0:2495:1374_1920x0_80_0_0_d43b7bc7ffe94c0ee9a59bdaf971b4cb.jpg

Plus de 2.500 militants de la Jeune garde de Russie unie et de la Compagnie des volontaires à Moscou et à Saint-Pétersbourg ont protesté contre les livraisons d'armes à Kiev devant les sièges de missions diplomatiques de pays membres de l'Alliance atlantique.Selon lui, "le sommet de Vilnius est vraiment un sommet de la mort, car ses participants décident de pomper l'Ukraine avec de nouvelles armes pour tuer des civils".Les actions de protestations se sont déroulées devant les ambassades allemande, française, canadienne, polonaise, espagnole, italienne et lettone à Moscou ainsi que devant les consulats allemand et lituanien à Saint-Pétersbourg.

russie

ukraine

moscou

saint-pétersbourg

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, international, manifestation, otan, ukraine, moscou, saint-pétersbourg