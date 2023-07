https://fr.sputniknews.africa/20230713/hors-de-lui-zelensky-aurait-menace-de-boycotter-la-premiere-reunion-du-conseil-otan-ukraine-1060509635.html

Hors de lui, Zelensky aurait menacé de boycotter la première réunion du Conseil Otan-Ukraine

Mécontent que l'Otan pose des conditions à l'Ukraine pour son adhésion à l’Alliance, Volodymyr Zelensky a menacé de ne pas se présenter à la séance du Conseil... 13.07.2023, Sputnik Afrique

Sorti de ses gonds suite au refus d’incorporer l’Ukraine dans l’Otan, Volodymyr Zelensky a exprimé sa rancœur de manières différentes devant les Occidentaux.En outre, en route pour participer au sommet de l’Otan, le Président ukrainien a publié un tweet controversé qui n’a pas été au gout de certains. Il a jugé absurde que son pays n’ait pas de calendrier d’adhésion."L’indécision est une faiblesse. Et j’en discuterai ouvertement au sommet", a-t-il promis.Des propos qui ont même "mis en fureur" les membres de la délégation américaine, a déclaré un responsable de l’Otan sous le couvert de l’anonymat.Plan de soutien du G7La première réunion du Conseil Otan-Ukraine s’est tenue mercredi à Vilnius sous la présidence du secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg, avec la participation de Volodymyr Zelensky.Au second jour du sommet, un plan d'engagements à long terme pour la sécurité de l'Ukraine a été présenté par les pays du G7.Cette initiative comprend des livraisons d’équipements militaires sophistiqués, de la formation, du partage de renseignements et de la cybersécurité, ont indiqué, dans une déclaration commune – à laquelle d'autres pays peuvent se joindre – les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Canada, l'Italie et la Grande-Bretagne, ainsi que l’Union européenne.

