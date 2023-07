https://fr.sputniknews.africa/20230712/kremlin-les-garanties-de-securite-a-kiev-rendront-leurope-dangeureuse-pour-de-longues-annees-1060487682.html

Kremlin: les garanties de sécurité à Kiev rendront l'Europe dangereuse pour de longues années

Kremlin: les garanties de sécurité à Kiev rendront l'Europe dangereuse pour de longues années

L’intention du G7 d’octroyer des garanties de sécurité à l’Ukraine est erronée et dangereuse car de cette façon les pays en question portent atteinte à la... 12.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-12T11:36+0200

2023-07-12T11:36+0200

2023-07-12T12:38+0200

ukraine

kiev

moscou

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a commenté ce mercredi 12 juillet les propos de la directrice pour l’Europe du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. D’après celle-ci les dirigeants des pays du G7 annonceraient lors du sommet de l’Otan à Vilnius les engagements à long terme concernant la sécurité de l’Ukraine.M.Peskov a également évoqué le sujet relatif à l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan.Une des causes du début de l’opération militaire spécialeSelon la chaîne de télévision Sky News, le document prévoit l’octroi à Kiev de matériels de guerre, un échange de données de renseignement plus intense, l’extension des programmes de formation des militaires ukrainiens, ainsi que le développement des capacités industrielles. Ce mercredi se tient à Vilnius la deuxième journée du sommet de l’Otan avec la présence de Volodymyr Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont déclaré à maintes reprises qu’aucun résultat du sommet, sauf l’adhésion accélérée de l’Ukraine à l’Alliance, ne les satisferait. Le Kremlin indique qu’il suit attentivement la situation et rappelle que la volonté de Kiev de rallier l’Otan a été une des causes du début de l’opération militaire spéciale.

ukraine

kiev

moscou

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, kiev, moscou, russie