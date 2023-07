https://fr.sputniknews.africa/20230713/ce-pays-dafrique-du-nord-devient-le-7e-plus-gros-exportateur-mondial-dengrais-1060512275.html

Ce pays d'Afrique du Nord devient le 7e plus gros exportateur mondial d’engrais

Après le début du conflit en Ukraine, l'Égypte a eu la chance de diversifier ses débouchés en matière d'engrais. Le pays occupe ainsi la 7e place au classement... 13.07.2023, Sputnik Afrique

L'Égypte se classe désormais septième parmi les principaux exportateurs d’engrais au monde, a déclaré le Conseil égyptien des exportations de produits chimiques et d’engrais (CEC) lors de la première édition du salon Agro Egypt, qui s'est tenue du 9 au 11 juillet.Le directeur exécutif de la CEC, Mohamed Mageed, cité par Daily News Egypt, a déclaré que les exportations égyptiennes d'engrais vers divers pays ont atteint un taux de croissance d'environ 42% en 2022, atteignant 3,38 milliards de dollars, contre environ 2,4 milliards en 2021. L’objectif est d’augmenter les exportations cette année de 25 à 30%, selon le président du CEC, Khaled Abu El-Makarem.La Russie est à la tête de ce classement, suivie d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite, de l’Algérie et du Nigeria.Un conflit qui ouvre de nouveaux débouchésLa crise russo-ukrainienne a ouvert pour l’Égypte de nouveaux marchés, tels que l’Union européenne, a en outre indiqué Abu El-Makarem. La France est la première dans le classement des pays importateurs d’engrais en 2022, suivie de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce et de la Belgique. Le Brésil, la Turquie et l’Inde figurent parmi les principaux marchés prometteurs pour les exportations d’engrais de l’Égypte.Ces exportations ont totalisé l’année dernière environ 3,4 milliards de dollars, contre 2,3 milliards en 2021, relate Menafn.D'après Khaled Abu El-Makarem, le secteur chimique représente 25% des exportations non pétrolières de l’Égypte en 2022, pour un montant d'environ 9 milliards de dollars.

