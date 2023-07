https://fr.sputniknews.africa/20230712/lotan-prend-juste-ses-desirs-pour-des-realites-selon-un-haut-grade-francais-1060495445.html

L'Otan "prend juste ses désirs pour des réalités", selon un haut gradé français

L’Otan «prend juste ses désirs pour des réalités», selon un haut gradé français «L'Otan n'a pas les moyens -ni financiers ni militaires, ni humains-, ni même pas la volonté politique d'engager un conflit frontal de haute intensité contre la Russie», affirme à L’Afrique en marche le général Dominique Delawarde, retraité de l’armée française, à voir les résultats du sommet de l’Otan à Vilnius.

Le sommet de l’Otan se tient les 11 et 12 juillet 2023, à Vilnius en Lituanie. Les dossiers les plus brûlants qui sont sur la table des discussions des chefs d’État de l’Alliance nord-atlantique sont: la contre-offensive (ratée) des forces ukrainiennes qui conditionne l’adhésion de ce pays à ce bloc, la question de l'admission de la Suède, le partenariat stratégique avec l'Union européenne, ainsi que l'interaction avec les pays non membres de l'Otan, dont le Japon et la Corée du Sud.Et de souligner que "c’est une évidence et qu’il va falloir donc négocier maintenant avec les Russes pour trouver un moyen de sortir de ce pétrin dans lequel on s'est mis". Il faut bien comprendre et se rendre à l’évidence, indique le général Delawarde, que "l'Otan n'a pas les moyens -ni financiers ni militaires ni humains-, ni même pas la volonté politique d'engager un conflit frontal de haute intensité contre la Russie, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas de taille à affronter l’armée russe et qu’elle prend juste et souvent ses désirs pour des réalités". Dans le même sens, il affirme qu’"il n'y aura pas d'adhésion de l'Ukraine -ou de ce qui deviendra la future Ukraine à la fin de l’opération spéciale- à l’Otan tant que le conflit est toujours en vigueur avec la Russie et que l’armée ukrainienne n’a pas capitulé sans condition".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

