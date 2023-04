https://fr.sputniknews.africa/20230406/quand-hollande-parle-a-des-farceurs-russes-des-enjeux-du-conflit-en-ukraine-1058427648.html

Quand Hollande parle à des farceurs russes des enjeux du conflit en Ukraine

Quand Hollande parle à des farceurs russes des enjeux du conflit en Ukraine

Victime d’un canular téléphonique, l’ancien Président français François Hollande a avoué que des pays occidentaux participaient de facto au conflit en Ukraine... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T22:08+0200

2023-04-06T22:08+0200

2023-04-06T22:12+0200

françois hollande

ukraine

russie

petro porochenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103039/88/1030398834_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_26af620d969c57eda64c2fb711174bef.jpg

Persuadé qu’il parlait à l’ex-Président ukrainien Petro Porochenko, l’ancien locataire de l’Élysée François Hollande s’est révélé très franc lors d’un canular téléphonique organisé par les célèbres imitateurs russes Alexeï Stoliarov et Vladimir Kouznetsov, alias Lexus et Vovan.L’homme politique a notamment reconnu que ce qu’il se passait en Ukraine était l’affrontement de l’Occident avec la Russie, dont l’issue devait définir "un nouvel équilibre du monde".Parlant d’Emmanuel Macron et du rôle de la France dans le conflit, M.Hollande a confirmé que l’Élysée était prêt à continuer à livrer des armes à Kiev. Cependant, l’ancien Président a conseillé à Kiev de demander à Paris ou Londres des armes qui peuvent être utilisées dans des "délais rapides" et qui n’exigent pas une longue formation.Pas question de négocier avec MascouDans le même temps, M.Hollande n’a pas apprécié l’idée de pourparlers avec Moscou et a proposé de "poursuivre le combat" tant que l’Ukraine le veut.Dans ce contexte, il a admis que si les Ukrainiens ont l’état d’esprit de combattre jusqu’au bout, le conflit pourrait durer jusqu’à la mort du dernier Ukrainien mais que dans ce cas-là, les Occidentaux ne doivent pas évoquer la possibilité de négociations.Tout comme Angela Merkel en décembre dernier, M.Hollande avait finalement avoué que les accords de Minsk avaient donné à l’Ukraine du temps pour renforcer ses forces armées et donc, qu’ils n’avaient pas pour but de faire revenir la paix dans le Donbass.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

françois hollande, ukraine, russie, petro porochenko