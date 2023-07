https://fr.sputniknews.africa/20230711/lotan-est-deja-en-conflit-avec-la-russie-martele-moscou-1060479905.html

L'Otan est déjà en conflit avec la Russie, estime Moscou

L’Otan a déclaré ce 11 juillet lors du sommet à Vilnius qu’il ne cherchait pas la confrontation avec la Russie. Une annonce à laquelle la porte-parole de la... 11.07.2023, Sputnik Afrique

L'Otan participe déjà à une confrontation avec la Russie, a déclaré ce 11 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Plus tôt dans la journée, l'Alliance avait annoncé en marge de son sommet de Vilnius ne pas chercher la confrontation avec la Russie, mais qu'elle ne voyait pas Moscou comme un partenaire. Des mercenaires et des armes de l’Otan… en UkraineDepuis le début de l'opération spéciale militaire russe, les pays membres de l'Otan ne cessent de fournir des armes à l'Ukraine, notamment des chars européens et américains et des missiles à longue portée. Le 10 juillet, le ministère russe de la Défense a dénombré, depuis le 24 février 2022, plus de 11.500 mercenaires étrangers en Ukraine qui ont pris et prennent encore part aux hostilités, dont 4.845 ont été neutralisés. Pour la plupart, il s’agit de ressortissants américains, canadiens ou de pays européens. Ultérieurement, Moscou avait déjà adressé un message à l'Otan mettant en garde l’Alliance contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités russes ont averti à maintes reprises que toute arme étrangère à destination de Kiev était une cible légitime pour la Russie.Participation de l’Otan au conflitVladimir Poutine a déclaré en juin que Kiev avait déclenché le conflit en Ukraine en 2014. De son côté, la Russie mène son opération spéciale en raison du fait que les pays occidentaux soutenaient Kiev et refusaient d'accepter un règlement pacifique.L’Occident fait tout pour que la Russie soit vaincue en Ukraine, estimait alors Poutine lors du Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Notamment, l’Otan est entraîné dans les hostilités car il fournit des armes à Kiev, a-t-il précisé.Selon le Président russe, l'Ukraine cessera bientôt d'utiliser son propre équipement militaire, puisqu’elle utilise déjà largement des armes étrangères.Une plus grande implication de l'Alliance dans le conflit aurait des conséquences néfastes, a-t-il averti.

