L’Égypte compte dépasser son record précédent en termes de touristes

Le tourisme égyptien, fortement touché par la pandémie de Covid-19, se redresse progressivement.Le ministre, qui a présidé une réunion du Comité permanent d'agrément des établissements hôteliers et touristiques, a apprécié les efforts du secteur privé et la coopération fructueuse des autorités concernées pour atteindre les objectifs de l’industrie du tourisme en Égypte, en particulier dans le secteur hôtelier.Objectif, 30 millions de touristes par anLa nouvelle est réjouissante pour le pays, étant donné ses projets pharaoniques.Début juin, M.Issa a fait savoir que l’Égypte prévoyait un total de 15 millions de visiteurs en 2023, ce qui dépasserait le record de 14,7 millions établi en 2010.Au mois de mars, il avait annoncé que le gouvernement avait élaboré une nouvelle stratégie nationale visant à développer l’industrie de 25 à 30% par an et qu’il espérait que le nombre de touristes atteindrait 30 millions d’ici à 2028, annuellement.Ahmed Issa avait alors révélé que 11,7 millions de touristes avaient visité le pays en 2022, huit millions en 2021 et 3,7 millions en 2020.

