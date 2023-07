https://fr.sputniknews.africa/20230712/latterrissage-brutal-dun-avion-a-mogadiscio-fait-un-blesse---video-1060482686.html

L'atterrissage brutal d'un avion à Mogadiscio fait un blessé - vidéo

L’atterrissage brutal d'un avion à Mogadiscio fait un blessé - vidéo

Une personne a été blessée le 11 juillet pendant l'atterrissage chaotique d'un avion civil à Mogadiscio.

Un avion civil s'est écrasé mardi sur la piste de l'aéroport international Aden Adde de Mogadiscio faisant un blessé, a annoncé le ministre somalien des Transports et de l'Aviation Fardowsa Osman. L'accident s'est produit lorsque l'appareil exploité par Halla Airline a perdu les roues avant au moment de l'atterrissage, a fait savoir le ministre, notant que les autorités enquêtent sur l'incident pour déterminer les causes de cette panne mécanique. Selon le responsable gouvernemental, hormis la personne blessée, tous les autres passagers sont en sécurité, alors que les services d'urgence ont réagi rapidement pour fournir une assistance médicale aux personnes qui en avaient besoin. L'accident a également été confirmé par l'Autorité somalienne de l'aviation civile (SCAA) qui a précisé que le crash a eu lieu à 12h23, heure locale. Au total, 34 personnes, dont les membres de l'équipage, étaient à bord de l'avion, a indiqué la SCAA, notant qu'un rapport préliminaire sera publié dès l'achèvement de l'enquête en cours. L'accident intervient au moment où plusieurs responsables et anciens Premiers ministres arrivent à l'aéroport de Mogadiscio pour prendre part, mercredi, à une réunion de consultation présidée par le chef de l'Etat Hassan Cheikh Mohamoud et axée sur les élections, la révision de la constitution et l'éradication des terroristes d'Al-Shabab.

