Un chasseur F-18 s’écrase sur une base aérienne espagnole - vidéo

Un chasseur F-18 s’écrase sur une base aérienne espagnole - vidéo

En effectuant un spectacle aérien, un chasseur F-18 s’est écrasé ce samedi matin dans la ville espagnole de Saragosse. L’aéronef a chuté sur une base aérienne... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Au matin de ce 20 mai, un crash d’avion a eu lieu en Espagne. Pendant qu’il effectuait un spectacle aérien, un chasseur F-18 appartenant à l’Armée de l’air et de l’espace espagnole s’est écrasé sur la base aérienne de Saragosse.Une courte vidéo montrant le crash de l’aéronef a été diffusée par un témoin sur les réseaux sociaux. Sa chute a été accompagnée d’une forte explosion.Pilote presque sain et saufSur son compte Twitter, les forces aériennes ont précisé que le pilote a réussi à s'éjecter et a atterri dans le périmètre de la base.Selon la presse régionale, blessé, il a été transféré dans un hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. L'accident n'a pas causé de victimes.

