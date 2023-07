https://fr.sputniknews.africa/20230711/les-brics-envisagent-ils-de-devenir-un-bloc-militaire-1060476009.html

Les BRICS envisagent-ils de devenir un bloc militaire?

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) n'ont pas pour but de devenir une organisation ou un bloc militaire, a déclaré ce 11 juillet la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).Contrairement à l’Alliance transatlantiqueEn revanche, l'Otan est "un bloc militaire agressif qui ne recule devant aucune méthode, même inhumaine, pour assurer la domination de l'Occident collectif", a-t-elle souligné.Une délégation de l'Assemblée fédérale, dirigée par Mme Matvienko, est en visite en Chine du 9 au 12 juillet sur invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN, l'organe législatif suprême du pays).Le prochain sommet des BRICS, prévu fin août à Johannesburg, portera sur l’élargissement du groupe. Parmi les candidats officiels figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Argentine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bangladesh.En effet, l’organisation a été créée pour coordonner les interactions entre ses membres et augmenter le rythme de leur développement économique. Le groupe mise aussi sur l’augmentation des échanges en devises nationales, toujours dans un but d’épanouissement économique.

