https://fr.sputniknews.africa/20230711/la-russie-et-la-chine-se-completent-en-afrique-il-ny-a-pas-de-concurrence-selon-moscou-1060474946.html

"La Russie et la Chine se complètent" en Afrique, il n’y a pas de concurrence, selon Moscou

"La Russie et la Chine se complètent" en Afrique, il n’y a pas de concurrence, selon Moscou

La Russie et la Chine ne sont pas des concurrents en Afrique, mais des partenaires pouvant même unir leurs forces pour aider le continent, a indiqué à Sputnik... 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T17:01+0200

2023-07-11T17:01+0200

2023-07-11T17:24+0200

afrique

russie

chine

coopération

partenariat

néo-colonialisme

monde multipolaire

multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103079/61/1030796167_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_db8965b35dbb43a2f58147047ead257e.jpg

Compte tenu de l'énorme potentiel des États africains, "il y a une place pour tous les pays" qui veulent coopérer avec, affirme, interrogée par Sputnik, Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du parlement russe.Dans ce contexte, la Chine et la Russie, toutes les deux présentes sur le continent, ne sont pas des "concurrentes".Moscou et Pékin sont des "partenaires". "Nous pouvons même unir nos forces et aider les pays africains dans leur développement économique et social", a-t-elle proposé.Par contre, il n’y a pas de place pour "ceux qui veulent retourner en Afrique avec une mentalité néocoloniale", a-t-elle lancé.Les infrastructures, la sécurité et la situation alimentaireLa coopération russo-africaine prendra un nouvel élan grâce au prochain sommet Russie-Afrique programmé fin juillet à Saint-Pétersbourg, selon Valentina Matvienko.L’événement "créera une bonne feuille de route: où, dans quels pays, de quoi ont-ils besoin, s’agit-il des infrastructures, du soutien à la sécurité, de la sécurité alimentaire".L’importance du continentMme Matvienko a en outre mis en avant le rôle que joue le continent dans le nouvel ordre mondial émergeant:L'Afrique est aujourd'hui "l'une des régions puissantes, en plein développement, avec un potentiel très important, mais inexploité", a rappelé la Présidente de la chambre haute du parlement russe.

afrique

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, chine, coopération, partenariat, néo-colonialisme, monde multipolaire, multipolaire