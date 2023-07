https://fr.sputniknews.africa/20230710/le-president-du-nigeria-elu-a-la-tete-de-la-cedeao-1060451065.html

Le Président du Nigeria élu à la tête de la CEDEAO

2023-07-10T14:55+0200

Le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le président Tinubu a été élu président lors de la 63-ème session ordinaire du bloc régional qui s'est tenue dimanche à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. Après avoir reçu les documents de passation des mains du président sortant, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, M. Tinubu a déclaré : "Nous prendrons la démocratie au sérieux, la démocratie est très difficile, mais c'est la meilleure forme de gouvernement". M. Tinubu s'est engagé à assumer la responsabilité de la fonction et à diriger une administration inclusive de l'organisation régionale. Le dirigeant nigérian a toutefois averti que la menace pour la paix dans la sous-région avait atteint une proportion alarmante avec le terrorisme et l'émergence d'un modèle de prise de contrôle militaire qui exige désormais des actions urgentes et concertées. Il a déclaré que l'insécurité et le terrorisme rampant freinaient le progrès et le développement de la région. Défis et enjeuxM. Tinubu a appelé, à cette occasion, à une action collective des États membres, promettant que sous sa direction, les cadres seraient harmonisés pour réaliser les rêves de la CEDEAO. Le président a noté que la CEDEAO avait développé une architecture de sécurité qui "couvre un large éventail de domaines (...), y compris la diplomatie préventive. Il y a également le Plan d'action régional de lutte contre le terrorisme 2020-2024, ainsi que l'opérationnalisation de la Force en attente de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme". La présidence de la CEDEAO est assurée par l'un des chefs d'État ou de gouvernement des pays membres, choisi par rotation pour un mandat d'un an. Le président de la CEDEAO joue un rôle stratégique dans la résolution des conflits, le plaidoyer et assure la liaison avec le président de la Commission de la CEDEAO, l'exécutif responsable de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des politiques et décisions de la CEDEAO.

