Nigeria: le Président Tinubu nomme de nouveaux chefs de l'armée

Le Président nigérian, Bola Tinubu, a nommé, lundi soir, de nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité trois semaines après son investiture à la tête du pays. 21.06.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

nigeria

M. Tinubu a procédé aux nominations après avoir limogé tous les chefs et conseillers des services militaires, ainsi que le chef de la police nationale et le chef du service des douanes, selon un communiqué de la présidence publié lundi soir. Les plus notables sont le choix du général C.G Musa, jusqu'alors en charge de la lutte contre l'insurrection terroriste, comme nouveau chef d'état-major des Armées, et celui de Mallam Nuhu Ribadu, un ancien responsable anti-corruption, comme conseiller à la sécurité nationale. Le jour de son investiture, le 29 mai dernier, le président Tinubu avait promis de faire de la sécurité sa "priorité absolue" alors que la première économie du continent africain fait face à une insurrection terroriste vieille de 14 ans dans le nord-est, et aux violences de groupes criminels sur fond de tensions communautaires dans le centre et le nord-ouest. En trois semaines d'exercice du pouvoir, M. Tinubu a pris une série de mesures stratégiques, notamment en matière économique avec dès son premier jour une décision de mettre fin aux subventions sur le carburant. La semaine dernière, il avait également limogé le chef de la Banque centrale du pays, Godwin Emefiele, arrêté depuis. Il a aussi nommé un nouveau chef anti-corruption.

